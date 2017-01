Luma, filha do apresentador e da atriz Elaine Mickely, curte férias em família e posa em frente à réplica da Torre Eiffel

Por: Quem

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h32 - Celebridades

César Filho não escondeu a corujice ao compartilhar uma foto da filha, Luma, no Instagram. Curtindo férias nos Estados Unidos, o apresentador fez um retrato da jovem em frente a uma réplica da Torre Eiffel, famoso cartão postal da França. A reprodução do ponto turístico fica localizada em Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos.

'Ela passou na fila da beleza várias vezes!!!', escreveu o paizão, usando as hashtags #LumaCesar e #NadaÉMaisBonito. Em outra imagem, Luma aparece com um monstro e o apresentador comentou: 'A Bela e a Fera'.

César viajou na companhia da mulher, a atriz Elaine Mickely, e dos filhos, Luma e Luigi, e, além de Las Vegas, aproveitou passeios aos parques temáticos Disneyland e Universal Studios Hollywood, na Califórnia. Em Miami, na Flórida, eles aproveitaram para ir à praia.