Depois de descobrir que Wagner sobreviveu, neto de Sinhá chama o outro de incompetente

Por: GShow

Em 04 de fevereiro, 2017 - 07h08 - Novelas

Depois de descobrir que Wagner (Felipe Mago) está vivo, César (Rafael Cardoso) vai direto para a casa de Sinhá (Laura Cardoso) contar a notícia. Para piorar a situação, ele chega e dá de cara com João Amaro (Rafael Zulu) deitado no colo da avó, recebendo carinho de uma forma que ele nunca ganha. Cheio de raiva e ciúme, ele parte para cima do capanga!

Gritando que ele não faz nada direito, o vilão revela que Wagner sobreviveu e alfineta: "Tá vendo, dona Sinhá? O seu afilhadinho só faz burrada". E a fúria de César não para por aí. O ex-namorado de Alice (Giovanna Antonelli) quer saber se a irmã de Mocinha (Nívea Maria) ainda acha que Amaro é mais competente que ele, e explode ao ouvir que eles são como irmãos: "Não, não é! Eu sou filho único. Neto único. João Amaro não é nada".

Mais tarde, César surpreende o comparsa e pede desculpas pelo que fez mais cedo. Para compensar, convida o amigo para sair com algumas garotas bonitas, e os dois colocam o pé na estrada para a curtição. No meio do caminho, eles encostam para uma ida ao banheiro e, quando Amaro menos espera, o outro solta: "Até um sujeito como você merece prestar contas pro diabo com alguma dignidade". 😱

Quem vai levar a pior nessa? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado, 4.