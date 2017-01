Os bairros da Cidade Velha e do Marco, em Belém, terão vias interditadas

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 01 de janeiro, 2017 - 10h36 - Belém

Em razão dos eventos referentes à posse dos candidatos eleitos de Belém, algumas vias da cidade terão trechos interditados neste domingo (1). Devido à realização de missa em Ação de graças na igreja da Sé, o trânsito no entorno da catedral será bloqueado a partir das 12h. São elas a Rua Padre Champagnat, entre Rua Doutor Assis e Avenida Portugal; Rua Tomázia Perdigão, entre Padre Champagnat e Travessa Félix Roque; Travessa Félix Roque, entre Avenida Portugal e RuaTomázia Perdigão; e Rua Coronel Fontoura entre Rua João Diogo e Travessa Félix Roque.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) alerta ainda que, durante a interdição nas vias no bairro da Cidade Velha, será necessário desviar, provisoriamente, os itinerários das linhas de ônibus que trafegam nos trechos que estarão fechados, da seguinte forma: a linha E. Marex – Felipe Patroni, no sentido bairro/centro, fará Rua João Diogo, Avenida 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Travessa de Breves, Avenida Almirante Tamandaré, a destino.

As linhas E. Marex – Arsenal e Telégrafo, no sentido bairro/centro, farão Avenida Portugal, Avenida 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Travessa de Breves, Avenida Tamandaré, a destino. As linhas UFPA – Centro Histórico e Jardim Sideral – (Praça Dom Pedro II), no sentido bairro/centro, farão Rua João Diogo, Avenida 16 de Novembro, Almirante Tamandaré, a destino. As linhas Pedreira Lomas (BR-316), Cremação II – Alcindo Cacela e Arsenal, no sentido bairro/centro, farão Avenida Portugal, Avenida 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Rua do Arsenal, a destino. A linha Guamá – Pátio Belém, no sentido centro/bairro, irá pela Travessa Padre Eutíquio, Rua Senador Manoel Barata, a destino. A linha seletiva Castanheira – Pátio Belém, no sentido centro/bairro, fará Travessa Padre Eutíquio, Rua 13 de Maio, Avenida Presidente Vargas, Avenida Nazaré, Avenida Magalhães Barata, a destino.

Para a realização da solenidade de posse dos candidatos, o trânsito no entorno da Câmara Municipal de Belém, no bairro do Marco, também será interditado. A Travessa Curuzu, entre as Avenidas Almirante Barroso e Duque de Caxias, estará bloqueada para veículos.O acesso será liberado apenas aos moradores da via. Já o trânsito na Avenida Rômulo Maiorana, entre as Travessas do Chaco e Antônio Baena estará fluindo, mas com restrições, para evitar congestionamentos.

Para orientar os motoristas durante as interdições, a Semob contará com 22 agentes de trânsito, duas motos, dois guinchos, 12 viaturas. As vias serão liberadas conforme os eventos forem sendo encerrados.