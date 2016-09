Em Belém - Celebração faz parte de projeto da Assembleia de Deus, TJE e cartório

Em 03 de setembro, 2016

Trinta e sete casais tiveram a oportunidade de legalizar a vida a dois durante o casamento civil e religioso por meio do projeto “Casamento Social 2016”, ocorrido no final da tarde de ontem, no templo da Assembleia de Deus “Central de Adoração”. O espaço fica no Conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém. Durante a cerimônia, os casais receberam a ata lavrada e o termo à habilitação do casamento. Em pelo menos 15 dias receberão a certidão definitiva de casamento.