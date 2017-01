Representante do Clube dos Empregados da Petrobrás (Cepe) é a primeira candidata a ser apresentada

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 23h08 - Rainhas

A abertura oficial de apresentação das candidatas ao concurso Rainhas das Rainhas do Carnaval 2017, promovido pelas ORM, começou nesta quarta-feira (18), com o coquetel de apresentação da candidata do Clube dos Empregados da Petrobrás (Cepe).

A aposta do Cepe, que já participa há 25 anos do concurso, é em Marclise Jennifer de Oliveria, de 18 anos. A jovem já participou de outros concursos de beleza, como Garota Verão, também promovido pela Organizações Romulo Maiorana. Até o dia 9 de fevereiro as demais representantes dos 22 clubes concorrentes ao título devem ser apresentadas.

Marclise conta que sonha em participar do concurso desde menina: "Me sinto como se estivesse sonhando. Desde menina acompanho o Rainhas das Rainhas, e agora tenho esta oportunidade. Acredito que qualquer menina ou mulher paraense sonha em um dia participar. Para mim é uma honra muito grande representar o clube que amo", afirma.

O coquetel foi realizado na nova sede do Clube, situada no bairro do marco, em Belém. Na ocasião, Loreta Carvalho, representante do Cepe no ano passado, fez a tradicional passagem da faixa à candidata do clube deste ano. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes, entre elas, os coodenadores do concurso há 20 anos, Adenirson Lage e a bailarina Clara Pinto, o presidente do Cepe, Jessione Torres de Oliveira, assim como membros da diretoria do clube. Maurílio Macedo, Gestor Comercial de O Liberal, e Tereza Haianne, vencedora do Rainha das Rainhas 2016 também estiveram presentes. Amanhã (19) será a vez do público conhecer a candidata no ASTCEMP.