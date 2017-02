São esperados quase mil atletas para os Jogos Parapan-Americanos de Jovens de 2017.

Por: Portal Brasil

Em 06 de fevereiro, 2017 - 08h49 - Esporte

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, maior legado do programa para os esportes adaptados de alto rendimento, passa a entrar na rota dos eventos internacionais. Localizado em São Paulo, o espaço receberá os Jogos Parapan-Americanos de Jovens de 2017.

O evento esportivo está previsto para acontecer entre os dias 20 e 25 de março. Quase mil atletas de mais de 20 países, com idade entre 13 e 21 anos, são esperados.

A programação da competição contará com 12 modalidades: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, halterofilismo, vôlei sentado, natação, tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas e tênis em cadeira de rodas. Apenas esta última não será sediada no Centro de Treinamento, inaugurado em maio de 2016. O equipamento é legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 para a infraestrutura dos esportes adaptados.

A organização da competição está sob responsabilidade do Comitê Paralímpico Brasileiro. Até o momento, houve duas reuniões da Comissão de Coordenação.

"Temos uma expectativa dupla. Queremos que a delegação brasileira seja muito bem representada e que possamos manter o primeiro lugar no quadro de medalhas, o que fizemos nas duas últimas edições do Jogos Parapan-Americanos de Jovens", disse Andrew Parsons, presidente do CPB e vice-presidente do IPC.

Edições

Buenos Aires, Argentina, foi a sede da última edição dos jogos, em outubro de 2013. Na ocasião, o evento atraiu 631 atletas, de 16 países, para competir em dez esportes. O Brasil liderou o quadro de medalhas com 209 pódios, sendo 102 de ouro.

A primeira edição do Parapan de Jovens foi em 2005, em Barquisimeto, Venezuela, e contou com atletas de dez países. Em 2009, 14 nações estiveram presentes em Bogotá, Colômbia.