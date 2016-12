Veja os horários dos serviços em Belém na véspera do Ano Novo

Por: O Liberal

Em 30 de dezembro, 2016 - 08h25 - Belém

O centro comercial de Belém vai funcionar até as 18h, amanhã, véspera de Ano-Novo, e os supermercados da Região Metropolitana de Belém das 8 às 20 horas. Hoje, as agências bancárias não atenderão o público.

Amanhã, o Shopping Bosque Grão-Pará abre as lojas e a praça de alimentação das 10 às 18h e o Boulevard Shopping fica aberto das 8h às 18h. O Castanheira Shopping abre suas lojas, neste sábado, também das 10 às 18h, assim como praça de alimentação e Amazon Fantasy, mas o cinema abre das 12 às 18h. Também será das 10 às 18h o funcionamento do Shopping Pátio Belém amanhã.

A Estação das Docas estará aberta ao público, amanhã, no horário das 10 às 18h, enquanto o Mangal das Garças abre das 9h às 18h. O Parque Zoobotânico do Museu Goeldi estará fechado amanhã, mas o Bosque Rodrigues Alves vai funcionar das 8 às 14h.

No dia de hoje, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) funciona somente com os serviços de recolhimento de lixo domiciliar e entulho. Os Hospitais de Pronto-Socorro Humberto Maradei Pereira (Guamá) e Mário Pinotti (Umarizal), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Icoaraci e da Sacramenta e o Hospital Geral de Mosqueiro funcionarão normalmente nesta sexta-feira.

Também atenderão normalmente as Unidades Municipais de Saúde da Marambaia, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Benguí I e Icoaraci, que funcionam em regime de urgência e emergência.

A Central de Regulação de Leitos, urgência e emergência do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT) atuarão em regime de plantão hoje. Amanhã e domingo o expediente segue normal.

No domingo, ficam fechadas as lojas do Comércio e os supermercados da Região Metropolitana de Belém, assim como o Shopping Bosque Grão-Pará e o Boulevard Shopping, cujo cinema funciona de acordo com a programação. O Castanheira Shopping também fecha no domingo, mas o cienam abre das 15 às 22h, enquanto o Shopping Pátio Belém fica fechado.

A Estação das Docas abre dia 1º, das 11h à meia-noite 00h e na segunda-feira, 2 de janeiro, o atendimento volta ao normal. O Mangal das Garças fecha domingo e segunda-feira, assim como o Bosque, que só reabre na terça-feira, das 8 às 17h.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) não vai atender o público nos dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2017. Hoje é o último dia para a solicitação de qualquer serviço ou impressão de boleto, via site www.detran.pa.gov.br ou em unidades da instituição. No dia 5 de janeiro, o atendimento ao público retorna no horário das 8 às 14 horas.