Aparelho recebeu ligação da vítima que tinha sido roubada minutos antes no bairro do Curuçambá, em Marituba

Por: Redação ORM News

Em 20 de setembro, 2016 - 15h58 - Polícia

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na avenida Independência, na altura do bairro do Curuçambá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Célio Ferreira Cordeiro Filho e Moisés do Rosário Venâncio foram capturados em uma motocicleta Honda Titan pouco depois de roubarem o telefone celular de uma pessoa.

A dupla foi interceptada às proximidades da ponte do Curuçambá. A polícia encontrou o teledone com os suspeitos. No momento da abordagem o telefone recebeu uma ligação da vítima do roubo. Ela informou aos policiais que fora roubada pelos dois minutos antes da abordagem policial.

Os dois foram presos e encaminhados para a Seccional da Cidade Nova para procedimentos legais.