Misturar direção com aparelho de telefonia é ameaça crescente no trânsito, pois tiRa toda a atenção

Por: VICTOR FURTADO Da Redação

Em 22 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Acrescente presença dos celulares nas vidas das pessoas - enquanto ajuda, conecta e democratiza a informação e a comunicação - se tornou uma ameaça para o trânsito. Essa infração, antes média, passará a ser gravíssima, com a revisão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trazida pela lei federal nº 13.281/2016, que passa a valer a partir de 1º de novembro. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) detectou que 70% dos condutores dirige com o celular ao alcance. E com o acesso à internet, outro risco surgiu disfarçado de informação de interesse público: localização de pontos de operações policiais e de fiscalização de trânsito, algo que está em processo de se tornar crime.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.