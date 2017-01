Armador do Boston consegue um duplo-duplo na vitória contra o Utah, por 115 a 104

Por: Globoesporte.com

Em 04 de janeiro, 2017 - 09h32 - Esporte

Com mais uma atuação consistente do armador Isaiah Thomas, que terminou com um duplo-duplo, o Boston Celtics venceu o Utah Jazz, por 115 a 104, nesta terça-feira à noite, em casa, no TD Garden, em um confronto de duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Os Celtics demonstraram que estão fortes na temporada e chegaram à 21ª vitória em 35 jogos disputados, mantendo a terceira colocação na Conferência Leste da NBA, atrás apenas de Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors.

Thomas foi o cestinha do jogo com 29 pontos e ainda deu 15 assistências. Jae Crowder e Al Horford, com 21 pontos cada, também foram importantes no triunfo do Boston. Pelo Jazz, o maior pontuador foi Gordon Hayward, com 23 pontos. O brasileiro Raulzinho teve a chance de atuar por 13 minutos, marcou cinco pontos, pegou dois rebotes, deu uma assistência e conseguiu uma roubada de bola enquanto esteve em quadra.

O Utah chegou a terminar o primeiro quarto da partida vencendo por 29 a 28, justamente por causa de uma cesta de três pontos de Raulzinho no estouro do cronômetro. No entanto, a partir do segundo período os Celtics passaram a dominar o jogo, chegaram a abrir 17 pontos de vantagem e no fim confirmaram o resultado positivo sem maiores problemas.

Campanhas

Celtics: 21v, 14d (3º no Leste)

Jazz: 22v, 14d (5º no Oeste)

Próximos jogos

Celtics: contra os 76ers, sexta-feira, em Boston

Jazz: contra os Raptors, quinta-feira, em Toronto

76ERS GANHAM COM BELA CESTA NO FIM

Com uma bela cesta de Robert Convington faltando menos de 1 segundo para o fim do jogo, o Philadelphia 7ers ganhou do Minnesota Timberwolves, por 93 a 91, jogando em casa no Wells Fargo Center.

Na jogada final, Dario Saric cobrou lateral faltando 1,6 segundos para o fim, Covington recebeu o passe no ar e mandou direto para a cesta, convertendo os dois pontos decisivos quando o cronômetro marcava apenas 0,2s. Covington terminou com um duplo-duplo, com 13 pontos e 10 rebotes, enquanto Joel Embiid também se destacou pelos 76ers com 25 pontos e 8 rebotes. Pelos Wolvez, Zach LaVine foi o cestinha da noite, com 28 pontos.

Campanhas

76ers: 9v, 24d (14º no Leste)

Timberwolves: 11v, 24d (13º no Oeste)

Próximos jogos

76ers: contra os Celtics, sexta-feira, em Boston

Timberwolves: contra os Wizards, sexta-feira, em Washington

PAUL GEORGE FAZ 32 PONTOS, E PACERS VENCEM

Mesmo jogando fora de casa, o Indiana Pacers venceu o Detroit Pistons, por 121 a 116, nesta terça, com 32 pontos do ala Paul George. Esta foi a terceira vitória seguida da equipe de Indianápolis, que está na zona de classificação para os playoffs da NBA.

Pelos Pistons, o pivô Andre Drummond terminou com um duplo-duplo, com 20 pontos e 14 rebotes, mas não pôde evitar a derrota do time da casa.

Campanhas

Pistons: 16v, 21d (12º no Leste)

Pacers: 18v, 18d (7º no Leste)

Próximos jogos

Pistons: contra os Hornets, quinta-feira, em Detroit

Pacers: contra os Nets, quinta-feira, em Indianápolis