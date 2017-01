As incandescentes ou fluorescentes poderão ser trocadas por lâmpadas de LED, que podem economizar até 80% no consumo de energia

Por: Redação ORM News com informações da Celpa

Em 13 de janeiro, 2017 - 10h19 - Belém

A partir desta sexta-feira (13), a Celpa estará no bairro do Guamá atendendo os moradores da área com uma troca itinerante de lâmpadas. A iniciativa ocorrerá por meio do projeto Consumo Consciente e fará a troca de incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que segundo especialistas são capazes de economizar até 80% no consumo de energia elétrica da iluminação residencial.

A ação, nesse primeiro momento, terá foco de trabalho nas passagens, Marinho, Modelo, Ceará, Lauro Pessoa, Chaves, e Ruas Augusto Corrêa e Monte Sinais. Todas as residências dessas vias receberão as visitas dos agentes da Celpa, devidamente uniformizados e com crachá de identificação, para avaliar a necessidade da troca de lâmpadas. Serão trocadas até cinco lâmpadas por imóvel.

De acordo com o líder da área de eficiência e Inovação da Celpa da Celpa, Hugo Cardoso, a proposta pretende mostrar a importância do consumo consciente no que diz respeito a energia elétrica. “Com esse trabalho, nós estamos dando estrutura para que essas famílias possam economizar mais no consumo de energia. Ainda vimos muitas casas utilizando lâmpadas incandescentes aqui na região, que de longe são as que consomem muita energia e duram bem menos que as de LED”, avalia Hugo.

As trocas de lâmpadas também serão feitas em outras áreas do bairro, de acordo com um cronograma de planejamento a ser executado pela concessionária. A empresa também já realizou troca de geladeiras, por meio do projeto Comunidade Eficiente Celpa, para os moradores do bairro. Há também as ações do Energia na Comunidade, o projeto que leva para perto dos consumidores serviços comumente oferecidos em agências de atendimento, como troca de titularidade, negociação de débitos, inscrição na Tarifa Social, entre outros. O Guamá ainda possui um posto do Ecocelpa, que realiza a troca de resíduos recicláveis por desconto na conta de energia elétrica.