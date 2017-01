Programações começam com missa na Catedral da Sé. Bolo será cortado às 10h no Ver-o-Peso

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 00h00 - Belém

Os 401 anos de Belém serão comemorados com uma vasta programação organizada pela Prefeitura de Belém. A festa inclui uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, na Catedral da Sé, na Cidade Velha, bolo de aniversário no Ver-o-Peso e entrega de medalhas.

A programação inicia às 8h com missa na Sé, logo após a comunidade evangélica da Assembleia de Deus fará um abraço de oração pela cidade em frente ao Palácio Antônio Lemos. Pouco depois, às 10h, a capital ganha os parabéns e um bolo no complexo do Ver-o-Peso.

O bolo de 15 metros já começou a ser produzido. Os confeiteiros começaram a trabalhar às 9h desta quarta-feira (11) e só terminarão amanhã com a montagem do bolo no local onde acontecerá a distribuição.

No total, as 80 tortas do bolo, o recheio, o glacê e a cobertura foram produzidos em aproximadamente 24 horas. A imagem do Ver-O-Peso foi escolhida para cobrir o bolo, junto com as marcas patrocinadoras. A cobertura mistura cupuaçu, morango e doce de leite.

Às 16h30, os evangélicos realizam culto no templo central da Assembleia de Deus e, às 18h, está marcada a entrega das medalhas de mérito 'Francisco Caldeira Castelo Branco' e 'Comemorativa ao Aniversário de Belém' no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

No próximo domingo (15), a Fundação Amazônica de Música (FAM) apresenta o espetáculo 'Vale Música Celebra Belém' na praça da República, ao lado do teatro Waldemar Henrique. O evento contará ainda com o coral, grupo de percussão e banda sinfônica Vale Música.

Confira a programação completa:

12/01 (quinta-feira)

8h – Missa solene, celebrada por Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém, na Catedral da Sé.

9h30 – Abraço de oração e gratidão por Belém, promovido pela Assembleia de Deus, em frente ao Palácio Antônio Lemos.

10h – Parabéns e bolo comemorativo, no Ver-o-Peso (em frente ao Solar da Beira).

16h30 – Culto evangélico, na Assembleia de Deus - Templo Central.

18h – Solenidade de entrega das medalhas do mérito "Francisco Caldeira Castelo Branco" e "Comemorativa ao Aniversário de Belém", no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

15/01 (Domingo)

10h – A Fundação Amazônica de Música (FAM) apresenta, ao ar livre, o espetáculo "Vale Música Celebra Belém", na Praça da República, ao lado do Teatro Waldemar Henrique.