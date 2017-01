Os alunos poderão ter aula nas modalides de Flauta e Percussão

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 13h24 - Entretenimento

O Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA), com apoio da Fundação Carlos Gomes, abriu as inscrições do ano de 2017 para aulas gratuitas de iniciação musical nas modalidades de Flauta e Percussão. Alunos entre 7 e 19 anos de idade podem participar do curso, que irá durar até o fim do ano, mas menores de idade só podem realizar sua inscrição acompanhados de responsável legal.

As aulas serão ministradas na Sede do Cedenpa, mesmo local onde estão sendo realizadas as inscrições para o curso. O Centro fica localizado na Rua dos Timbiras entre Generalíssimo Deodoro e 14 de março, passangem Paulo YI nº 244, no bairro da Cremação. As inscrições são realizadas nos horários de 9h30 às 11h30 e de 14h30 às 16h30, até o dia 24 de janeiro.

Mais informações: pelo e-mail: cedenpa@cedenpa.org.br ou telefone: 3224-3280.