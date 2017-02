FRACASSO - Micale comandou a seleção Sub-20 5º lugar no certame Sul-Americano

Em 21 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Menos de um ano após conduzir o Brasil ao inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio, Rogério Micale está fora da seleção brasileira sub-20. Ontem, a CBF confirmou o desligamento do treinador, pouco mais de uma semana depois do fracasso da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.