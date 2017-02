Entidade apresentou jogos aos clubes em reunião nesta segunda-feira

Por: Lance!Net

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h04 - Série A

A CBF apresentou nesta segunda-feira aos 20 clubes da Série A a tabela do Brasileirão-2017. A competição começa no dia 13 de maio. O atual campeão Palmeiras vai estrear em casa, contra o Vasco. Vice-campeão em 2016, o Santos estreia fora de casa, contra o Fluminense. Terceiro colocado, o Flamengo recebe o Atlético-MG no primeiro jogo.



A terceira rodada já terá clássicos estaduais: Vasco x Fluminense e São Paulo x Palmeiras.



1ª RODADA DA SÉRIE A-2017 (13 ou 14/5)

Fluminense x Santos

Flamengo x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Corinthians x Chapecoense

Cruzeiro x São Paulo

Coritiba x Atlético-GO

Grêmio x Botafogo

Bahia x Atlético-PR

Ponte Preta x Sport

Avaí x Vitória



2ª RODADA (20 ou 21/5)

Botafogo x Ponte Preta

Vasco x Bahia

Santos x Coritiba

São Paulo x Avaí

Atlético-MG x Fluminense

Atlético-PR x Grêmio

Sport x Cruzeiro

Vitória x Corinthians

Atlético-Go x Flamengo

Chapecoense x Palmeiras



3ª RODADA (27 ou 28/5)

Botafogo x Bahia

Vasco x Fluminense

Santos x Cruzeiro

São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG x Ponte Preta

Atlético-PR x Flamengo

Sport x Grêmio

Vitória x Coritiba

Atlético-GO x Corinthians