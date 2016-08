Por solicitação de emissora de televisão, partida saiu das 16h para as 20h do outro sábado (10), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 18h07 - Série C

O reencontro dos Leões do grupo A da Série C do campeonato brasileiro sofreu alteração de horário. A informação foi confirmada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta terça-feira (30) e o motivo da alteração foi solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão do certame. A partida foi retirada do horário das 16h para as 20h, mas teve o dia mantido para o outro sábado, dia 10 de setembro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O duelo entre Fortaleza e Remo é mais um com caráter de 'jogo de seis pontos'. Vale a briga pela peermanência no grupo de classificação à segunda fase da competição e até pela liderança do grupo A, o que daria a vantagem de poder decidir a segunda fase em casa. No primeiro turno, no Mangueirão, o Remo venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo Ramos e Edno.

Atualmente, o Tricolor de Aço está com 25 pontos, enquanto que o Clube de Periçá tem 23. Antes de se enfrentarem, os dois ainda terão um compromisso à parte pela 16ª rodada. O primeiro a entrar em campo será o time cearense, que visitará o ASA, no Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), às 16h. O Leão paraense jogará logo em seguida, às 18h, no Mangueirão, em Belém, contra o Salgueiro.