Competição será de 23 a 25 deste mês e homenageará Manoel Trajano

Por: CBAt

Em 04 de setembro, 2016 - 17h53 - Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou a realização do 29º Troféu Norte-Nordeste Caixa Adulto de Atletismo "Professor Manoel Trajano" para o período de 23 a 25 deste mês em Fortaleza (CE). As provas serão disputadas no Estádio da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).



A tradicional competição passa a homenagear o professor Manoel Trajano por decisão da última Assembleia Geral Ordinária da CBAt, realizada em abril, em São Paulo, seguindo indicação das federações que compõem as regiões Norte e Nordeste.



Manoel Trajano, falecido em novembro de 2015, prestou relevantes serviços ao Atletismo brasileiro e em especial às duas regiões do País.



A competição será aberta às 15:30 do dia 23, com a disputa das provas finais masculina e feminina dos 20.000 m marcha. Serão chamados atletas a partir de 16 anos, a serem completados até 31 de dezembro deste ano, e que representem os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Piauí, Sergipe, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá e Ceará. Ainda é permitida a participação de cinco atletas de cada um dos Estados da região Centro-Oeste, na condição de convidados, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.



A confirmação dos atletas participantes por prova será feita no Congresso Técnico do evento, no dia 23, às 14 horas, na Sala EA1, junto ao Estádio da UNIFOR, que fica na Avenida Washington Soares, 1321.



O 29º Troféu Norte-Nordeste Adulto de Atletismo "Professor Manoel Trajano" tem apoio da CBAt, que é patrocinada pela Caixa Econômica Federal.