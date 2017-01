Time aurinegro venceu em casa após derrota no primeiro jogo

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 22h22 - Parazão

O Castanhal venceu o Clube do Remo na noite desta quinta-feira (19), no estádio Maximino Porpino, em Castanhal, nordeste do estado. O time azulino não conseguiu vencer o segundo amistoso contra os aurinegros e o jogo terminou com o placar de 3 a 1 para o time da casa. A partida serviu para as equipes como preparação para o Campeonato Paraense 2017.

O time da casa entrou em campo em busca da revanche e cumpriu muito bem o seu papel. Aos seis minutos do primeiro tempo, Marquinhos abriu o placar para o Remo, mas a reação do Castanhal foi imediata. Aos sete minutos, Japiim garantiu o empate. Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, William virou o jogo para o Castanhal e, dez minutos depois, fez o terceiro gol dos aurinegros.

No segundo tempo, mesmo com as duas modificações no time azulino (sai Edgar, entra Val Barreto e sai Edicleber, entra Silvio), o Remo não conseguiu reverter a situação. O final do amistoso ficou assim: Remo 1 x 3 Castanhal.

Este foi o segundo jogo entre azulinos e aurinegros neste período de preparação para o campeonato paraense deste ano. No primeiro, o Leão venceu por 3 a 0, no estádio do Souza, em Belém.