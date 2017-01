Evento terá obras das mais importantes casas de ópera do mundo

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 16 de janeiro, 2017 - 12h33 - Entretenimento

As comemorações do aniversário de Castanhal já estão começando na cidade modelo. Do dia 17 ao dia 20/01/2017 a população poderá assistir o Festival de Ópera Na Tela, no Serviço Social do Comércio (Sesc) em Castanhal, que contará com a presença de músicos, atores, diretores, críticos de arte para bate papo e troca de experiências após as sessões, que acontecem às 15h e 18h30.

O projeto pretende apresentar o que há de mais sofisticado em cultura lírica e atender a uma demanda crescente do público brasileiro. E junto disso, incentivar a democratização dessa linguagem tão especial de encenação e música, através de ferramentas digitais de projeção.

O festival inicia na terça (17), às 15h, com a apresentação de “Aida” - Teatro Alla Scala de Milão, do compositor Vincenzo Bellini, maestro Omer Meir Welber e direção de Arnaud Bernard. Logo em seguida, às 18h30, tem “O barbeiro de Sevilha” - Ópera Nacional de Paris, do compositor Gioacchino Rossini, maestro Carlo Montanaro e direção de Damiano Michieletto.

No segundo dia de evento, 18, às 15h, tem o clássico “Os Capuletos e os Montéquios” - Teatro La Fenice de Veneza, do compositor Giuseppi Verdi, maestro Zubin Mehta e direção Peter Stein. Depois, às 18h30, será exibido “A flauta mágica”, do Festival de Baden Baden, com composição de Wolfgang Amadeus Mozart, tendo como maestro Sir Simon Rattle e direção de Robert Carsen.

Já na quinta-feira, 19, às 15h, tem “A noiva do Czar”, Ópera Estatal de Berlim, de composição de Nikolai Rimski-Korsakov, maestria de Daniel Barenboim e direção de Dimitri Tchermiakov. Logo depois, às 18h30 será a exibição de “O rapto no Harém”, da Ópera Nacional de Paris, com composição de Wolfgang Amadeus Mozart, direção musical de Philippe Jordan e direção geral de Zabou Breitman.

Encerrando o festival e compondo a programação de aniversário de Castanhal, no dia 20, às 21h, tem Recital de Voz e Piano com o Tenor Mar Oliveira e Humberto Azulay, que é Professor Do Conservatório Carlos Gomes.

Os interessados podem ver a programção completa no site do Sesc.

Serviço

Sesc em Castanhal - Festival Ópera Na Tela

Data: 17 a 20/01/2017

Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda)

Informações: (91) 3721-2294 (Sesc em Castanhal)

(91) 4005-9584 / 4005-9587 (Coordenação de Comunicação do Sesc no Pará)

Entrada gratuita