Ex-BBB Cézar Lima mostra prévia de ensaio de casamento com a noiva, Caroline Zoller, em curitiba

Em 17 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

O ex-BBB Cézar Lima, vencedor do “BBB 15” vai casar! Com apenas sete meses de namoro, o vencedor do reality show de 2015 decidiu que é hora de construir sua própria família e está de casamento marcado com a empresária e pecuarista Caroline Zoller. Romântico assumido, ele não acredita que tempo seja essencial em um relacionamento. “Desde que conheci a Carol tive a certeza que foi Deus que inseriu ela na minha vida para seremos eternamente felizes. Tempo não diz nada!”, afirma ele. As informações são do site Ego/G1

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.