Direção da escola diz que estudante morreu após queda, mas família afirma que ele sofreu agressões

Por: Redação ORM News

Em 01 de setembro, 2016 - 11h45 - Polícia

A Data (Divisão de Atendimento ao Adolescente) vai começar a ouvir os depoimentos no caso do estudante Eduardo de Souza Cordeiro, de 12 anos, que teria morrido em decorrência de agressões sofridas dentro da Escola Estadual Santo Afonso, na rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém.

O corpo do estudante será enterrado no Cemitério São Jorge, na Marambaia, na tarde de hoje. Familiares e amigos do estudante prometem realizar um protesto na frente da escola antes do enterro. A Seduc (Secretaria de Estado de Educação) deve repassar as informações de funcionários que devem ser ouvidos pela Polícia Civil.

A direção da escola afirma que o estudante morreu após levar uma queda no pátio do colégio, versão confrontada pela família. 'Vamos fazer um protesto antes do enterro e pedir o afastamento da direção da escola', informou Natália Cruz Leal, prima do estudante

Uma vizinha da vítima, que pediu para não ser identificada, acusou a direção da escola de abafar as agressões sofridas pelo estudante. A vizinha tem filhos que também estudam na Escola Estadual Santo Afonso. A tia do estudante, Marinete Guedes dos Reis, disse que a família suspeita que o garoto sofria bullying na escola. Marinete diz que a direção da unidade escolar tinha prometido à avó do menino que a situação seria solucionada.

'Ligaram para a minha mãe (avó de Eduardo) e quando ela chegou ele estava sentado na sala da secretaria, sozinho, estava pálido e gelado. Não deram os primeiros socorros pra ele, não chamaram a ambulância. Quando ele chegou em casa, estava convulcionando. Uma cena de terror. O meu irmão (padrastro de Eduardo) levou ele para o PSM. O médico fez exames e disse que ele estava com o baço e os rins rompidos, hemorragia interna, coágulo no cérebro e costelas quebradas', relatou.

A família, no entanto, não autorizou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) a divulgar informações sobre o menino. O órgão é responsável pela administração do PSM. 'Onde já se viu, você mandar uma criança com saúde para a escola e ela é morta?', questionou a tia.

A Secretaria de Estado de Educação está apurando o caso e trabalha com duas versões: a de que o aluno sofreu uma queda durante o intervalo de aula e a outra de que foi vítima de possíveis agressões motivadas por bullying.