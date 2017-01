Novidades: Espaço da Companhia In Bust vai abrigar três montagens teatrais, além de brechó e rádio

Em 17 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Está aberta a temporada de espetáculos do Casarão do Boneco. O anfiteatro dos Tajás irá receber “Sorteio de Contos” e “Trunfo”, amanhã, 20 e 21 de janeiro, incluindo ainda a exposição do acervo de bonecos da In Bust-Teatro com Bonecos, além de brechó com roupas exclusivas do Ateliê de Nanan Falcão, comidinhas saudáveis e o lançamento do protótipo da programação semanal da rádio do casarão.

“Sorteio de Contos” é um espetáculo teatral fundamentado em três brincadeiras tradicionais de roda: o coco-de-roda, o samba-de-roda e a capoeira-angola. Durante o processo de criação, surgiu o que Lucas Alberto, ator, chama de ator-brincante e espetáculo-brinquedo.