Evento, que já é tradição no segmento em Belém, traz 65 expositores e proporciona conexão com os maiores e melhores profissionais do segmento

Por: Redação ORM News

Em 05 de setembro, 2016 - 17h41 - Belém

Nos dias 13,14 e 15 de setembro, acontece a quarta edição do "Casando", um dos momentos mais importantes para o mercado de casamentos e festas do Estado do Pará. O evento, promovido pelo jornal O LIBERAL, será realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Serão três dias em que o público em geral terá a oportunidade de conhecer as novidades e tendências apresentadas pelos maiores e melhores profissionais do mercado.

Um time de empresas e profissionais renomados apresentam no evento o que há de novo para tornar festas e celebrações ainda mais surpreendentes e inesquecíveis. Em exposição, a tradição em áreas como a moda e a gastronomia absorvem as inovações. Além dos destination weedings, um dos formatos de cerimônias mais desejados da atualidade e um produto que cresce muito dentro de um mercado que fatura bilhões de reais por ano.

O Casando 2016 vai ocupar uma estrutura de 1200 m², o Salão “B”, privilegiado pela vista paisagística do jardim do Hangar. Nessa área, os 65 expositores vão apresentar seus produtos e serviços. Estarão muito bem representados em segmentos como moda, acessórios, viagens, fotografia, buffet e tudo o que é necessário para um casamento completo e perfeito. Além disso, o espaço conta com o Lounge Casando que receberá uma programação especial durante os três dias do evento, como o lançamento da Revista Casando, já em sua terceira edição.

Grandes nomes do mercado estarão presentes no Casando 2016

J R Cruz, Espaço Claudia Braga, GQ Foto Studio, GQ, Royal Band, Para Casar, Cerimonial Edila Porto, M2 Eventos, Balada.Com, Cerimonial Gitana Abbade, Ubirajara Bacelar Fotografia, Sposina, Banda RP2, As Duas Cerimonial, Open Bar Adailton Silva Cordovil, Sidney Produções, Photograf, Carol Marques Fotografia, Papel À La Carte/Miriti Gráfica, Inovar Produtora, Ópera Cerimonial, Milton Santos. Arte em Açúcar, Vinhos Rio Sol, Ana Unger Criações Artísticas, Eu e Mais Três, OS Pará 2000, Jane Tunas Mesa de Drinks, Arquitetura de Eventos, Brahma Express, Lumen Filmmaker, Junior Fiel RG, Grand Mercure Eventos, Grand Mercure Buffet, Le Decor, Valéria Pires Franco e Corretores Associados, Armazém das Festas Buffet, Ármazem das Festas - Espaço Festa, Ellis Verline, Salão Studio K, Castellamare, Roberta Gastronomia e Buffet, Jadson Bacelar Cerimonial, Party Design, O Boticário, Jeffersom, Donna J, Pomme Dor Buffet, Pomme Dor Espaço para Festas, Doçuras, Leila Lessa Convites, Luiza Acatauassu Wedding Design, As Meninas Atelier, Bendito Pudim, Nayana Faro Consultoria de Imagem & Produções Fotográficas, DJ Paulinho Fidalgo, Bem Casados Marriage, Cafeteria Belém, Bike ORM e Quitandinha Brigadeiros Gourmet.

Serviço:

Casando 2016

Quando: 13, 14 e 15 de setembro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia

Hora: 16 às 22h

Telefone: (91) 3344-0100 /98163-3030/98280-4506

Ingressos: R$ 20 para um dia

Instagram: @casandobelem

Facebook: Casando Belém