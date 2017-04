De volta a Belém, as empresárias da Boutique de 3 Edda Bauder e Gizella Luglio ministram palestra durante lançamento do evento

Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Troppo

Um bate-papo leve e descontraído com as sócias da Boutique de 3 Edda Ugolini Bauder e Gizella Luglio marca o lançamento da 5ª edição do Casando 2017, na próxima terça-feira, 25, no Privilege Restô. Elas vão abordar com os participantes qual a função de uma organizadora de eventos, roteiros e cronogramas e como escolher os fornecedores certos. As sócias prestam consultoria especializada em casamentos e já foram responsáveis pelos matrimônios de noivos dos mais exigentes de São Paulo, como o apresentador Tiago Leifert, a cantora Preta Gil, blogueira Lalá Rudge e da também blogueira e musa fitness Gabriela Pugliesi.