Conheça alguns dos expositores da maior mostra de casamentos e eventos do Pará, que vai ocorrer de terça a quinta, no Hangar

Em 11 de setembro, 2016 - 06h00 - Troppo

As tendências de todos os segmentos do mercado de casamentos e eventos serão apresentadas no Casando 2016, nos próximos dias 13, 14 e 15, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Da decoração ao vestido de noiva, todos os detalhes que vão ser necessários para realizar um casamento completo estarão na mostra. Uma das novidades deste ano é o lounge Casando, que vai receber uma programação especial durante os três dias do evento, como o lançamento da Revista Casando, que chega a sua 3ª edição. Este ano, o evento cresce novamente e apresenta cerca de 60 empresas e profissionais renomados, em um ambiente propício à interação e boas opções de negócios. A mostra é uma promoção do jornal O LIBERAL.