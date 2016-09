Será aberto hoje, no Hangar, o Casando 2016, maior evento direcionado para o setor no Estado

Por: O Liberal

Em 13 de setembro, 2016 - 08h40 - Exposições

Começa hoje (13) a quarta edição do Casando, evento que reúne 65 expositores com os maiores profissionais do segmento de casamento e festas da região, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O evento promovido pelo jornal O LIBERAL seguirá até a próxima quinta-feira, dia 15. Durante três dias o público terá a oportunidade de conhecer as novidades e novas tendências do mercado. A abertura será hoje a partir das 16 horas. Segundo uma das organizadoras, Fátima Petrola, o número de expositores neste ano é o maior desde a primeira edição do evento.

“Este ano tivemos o maior número de expositores, dentre todas as mostras que houve, englobando todos os segmentos. Uma noiva pode entrar na mostra e sair com o casamento solucionado. Lá ela poderá encontrar todos os profissionais, sendo que aqueles que estão lá são os melhores da cidade. Temos todos os grandes salões de evento, como a Pará 2000, que tem o Hangar e a Estação das Docas; a Pomme D’or, que tem dois salões, e o Grand Mercure, que é a nova bandeira de salão da cidade”, destacou.

O Casando 2016 vai ocupar uma estrutura de 1200 m², o Salão “B”, que possui uma vista paisagística privilegiada do jardim do Hangar. Nessa área, os 65 expositores vão apresentar seus produtos e serviços nos segmentos de moda, acessórios, viagens, fotografia, buffet, som, bebidas e tudo o que é necessário para um casamento perfeito. Além disso, o espaço conta com o Lounge Casando, que receberá uma programação especial durante os três dias do evento. “Temos programações durante todos os dias, desde apresentações de bandas até bate-papos informais com os profissionais que estarão lá na mostra para elucidar os clientes com relação as dúvidas”, explica Petrola. O Casando 2016 conta com o patrocínio oficial de O Boticário.

Durante a programação também será lançada hoje, às 20 horas, a terceira edição da Revista Casando, que auxiliará as noivas e os noivos para além do evento. A revista servirá como um guia de consultas para os casais, com os principais fornecedores de serviços da capital.

As empresas e profissionais renomados apresentam no evento o que há de mais novo para tornar festas e celebrações ainda mais surpreendentes e inesquecíveis. Em exposição, há tradição em áreas como a moda e a gastronomia. Além dos ‘destination weddings’, um dos formatos de cerimônias mais desejados da atualidade e um produto que cresce dentro de um mercado que fatura bilhões de reais por ano. “A expectativa é que o maior número de clientes seja atendido, e que os expositores consigam atender os objetivos de mostrar para a cidade que temos bons profissionais. Será uma mostra de qualidade. Queremos mostrar que não é um bicho de sete cabeças organizar um casamento”, destacou Petrola.

Ainda de acordo com ela, esta é uma grande oportunidade para os casais organizaram suas cerimônias. “Como profissionais sabemos tudo o que acontece nos bastidores. Muitos os clientes ficam em dúvida, já que para eles é a primeira vez. E não sabem por onde começar, não sabem quais são os profissionais bons ou os estilos mais usados. Esta é a oportunidade”, falou.

ATRATIVOS

Todo dia o Casando 2016 terá bate-papos com profissionais, sempre das 19h às 20h. No primeiro dia será “Pense como convidado” para que o público reflita sobre quais são as expectativas dos convidados para a festa. Já no segundo dia o tema será “Fiquei noiva e agora?” e no terceiro dia o tema será o “Estilo para os noivos”. A ideia é que os participantes aprendam diretrizes simples, um verdadeiro passo a passo, para que possam organizar a festa sabendo quais profissionais contratar primeiro, como elaborar a lista de convidados, etc.

Os expositores já estão com tudo preparado para a feira e prometem levar muitas novidades. Referência em som e iluminação para festas em Belém - a Jefersom - irá levar os principais lançamentos mundiais. Segundo o proprietário da empresa, Jeferson Goldenberg, este ano o público terá demonstrações de três modelos de danças: pista de projeção de imagem, pista de led, e o lançamento da pista de vidro 3D. A empresa também irá lançar os pacotes “Baladeiros Premium”, que inclui show da banda Baladeiros, com som, luz e vídeo fornecido pela Jefersom. A empresa ainda leva gerador de energia.

“Esperamos como sempre fortalecer e inovar no mercado de eventos. Quase tudo que foi lançado no mercado fomos nós que trouxemos para Belém”, explicou Jeferson, que tem anos de experiência no mercado e diz que já conhece os desejos do público paraense. “O público é muito festeiro e gosta de transformar o seu casamento numa verdadeira balada. Eles atentam muito para iluminação, gostam que transforme a festa em uma grande boate”, falou. “Queremos agregar mais serviços no pacote para os clientes e cada vez mais inovar. Quem for vai conferir as tecnologias usadas nas pistas de danças de todo mundo”, complementou.

Já a proprietária da Castellamare Espumantes, Priscila Cordeiro, que teve a marca lançada em Belém na última edição do Casando, no ano passado, diz que o momento é especial para apresentar um novo lançamento da marca. “A Castellamare inovou com o Moscatel Rose, que é mistura de duas uvas, uma totalmente nacional, a noscato, e outra totalmente nova, que é a europeia pioneer. A vinícola fez a junção desta duas uvas e trouxe para todo o brasil o melhor do espumante suave, um sabor diferenciado. Um grande lançamento rose. Ela é exclusiva da Castellamare”, adiantou Priscila.

O espumante Castellamare foi um dos pioneiros em Belém ao trazer a importância do espumante servido para todos na festa. “Antes do espumante não tinha para todos, era mais bar e drinks, antes da Castellamare. Hoje fazemos 65% dos eventos em Belém. Antigamente o espumante só existia para o brinde dos casais, atualmente a gente vende para um casamento aproximadamente 15 caixas”, falou. A Castellamare é uma marca fundada em 1931 e chegou ao Brasil há três anos. A comercialização em Belém é mais recente, possui um ano. “O Casando foi onde a Castellamare nasceu em Belém”, enfatiza Priscila. A marca também levará para a feira os espumantes de festas, o Castellamare Chardonnay Brut, Brut Rosé e o Moscatel.

Para ela, o Casando é importante tanto para o público que está com a cerimônia próxima, aproveitando o Casando como um “pit-stop” para fazer a revisão geral, quanto para quem ficou noivo agora e começará a organizar o evento. “Ele vai buscar o que ainda não tem no evento dele. E quem está começando vai buscar conhecer os fornecedores no evento. Lá ele tem condições de conhecer e consegue fechar muita coisa”, ressaltou. “No ano passado recebemos mais de 800 pessoas. A expectativa deste ano é muito grande, de três vezes mais visitantes. Vamos receber gente de todo lado para prestigiar a empresa”, espera.

Serviço:

Casando 2016

Data: de hoje a 15 de setembro, de 16h às 22h

Local: Hangar Convenções e Feiras da Amazônia

Ingressos: R$ 20 para um dia

Instagram: @casandobelem

Facebook: Casando Belém