Linus e Sabina Jack, ambos de 50 anos, ficaram desaparecidos por uma semana, na Ilha de Fayu, na Micronésia

Por: Extra

Em 27 de agosto, 2016 - 19h24 - Mundo

Parece roteiro de cinema, mas é verdade. Um casal foi resgatado de uma ilha deserta no Pacífico depois que seu pedido de socorro foi avistado por um avião da Marinha dos Estados Unidos. As fotos com o pedido de SOS desenhado na areia da Ilha de Fayu, na Micronésia, foram divulgadas neste sábado pela conta do Twitter @USNavy, embora o resgate tenha acontecido no último dia 25.

Linus e Sabina Jack, ambos de 50 anos, ficaram desaparecidos por uma semana. O casal saiu da Ilha de Weno no dia 17 de agosto sem o equipamento de emergência e esperava chegar à Ilha de Tamatam no dia seguinte. Como não chegaram, foi iniciada uma busca, que contou com 14 barcos e dois aviões que rastrearam 30 mil km². O sinal de SOS foi visto por uma avião da Marinha americana, que acionou a guarda costeira para o salvamento de Lines e Sabina.

Esta não foi a primeira vez que navegantes foram resgatados de uma ilha deserta na Micronésia. Em abril, três homens foram resgatados da Ilha de Fandik depois que o barco em que estavam naufragou a quatro quilômetros da costa. Três dias depois de escreverem um gigantesco “help” (socorro em inglês) na areia com folha de palmeiras, eles foram resgatados pela Marinha americana.