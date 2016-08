A cantora Juliana Sinimbú faz uma apresentação bem intimista neste sábado

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 27 de agosto, 2016 - 11h49 - Música

A Casa Oiam vai dar continuidade ao projeto Chegado. Desta vez, a cantora Juliana Sinimbú faz uma apresentação bem intimista, lá na sala da Casa.

Juliana Sinimbú é uma das cantoras que representam a música paraense atual. Com sua voz suave, a artista já produziu dois álbuns de estúdio, o “Sonho Bom de Fevereiro” e “UNA”.

Além do show de Juliana, a noite terá discotecagem do Dj Faca. Ele que é dono da primeira escola voltada para música eletrônica em Belém, a Belchior Escola de Beats, onde ministra aulas para DJ e Produção Musical.

A Casa Oiam é um espaço colaborativo que desenvolve cursos, projetos sociais e eventos culturais. Aliás, completou um ano de existência na semana passada e, para comemorar, promoveu show com Félix Robatto, vendinhas criativas e bate-papo sobre consumo consciente.

O show de Juliana Sinimbú acontece na Casa Oiam (Trav. piedade, 551), no sábado, às 19h. Os ingressos antecipados custam R$ 30 e estão disponíveis no Sympla, no entanto, o evento tem limite para 40 pessoas.

Serviço

Data: 27 de agosto - SÁB

Hora: 19h

Local: Casa Oiam

Trav. piedade, 551

Contato: (91) 2121-6509

Valor: R$30 (antecipado)

Informações Adicionais: Venda online: migre.me