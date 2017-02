Espaço levará cursos de capacitação e atividades gratuitas de inclusão digital, esporte, artesanato e atendimento odontológico.

Redação ORM News

18 de fevereiro, 2017

O município de Ipixuna do Pará celebra a chegada da Casa Imerys, inaugurada esta semana na comunidade de Aparecida. O espaço oferecerá cursos de capacitação e atividades gratuitas de inclusão digital, esporte, artesanato e atendimento odontológico com o Sorriso Saudável. O projeto social é conduzido pela Imerys, que opera no município duas minas de caulim.

O motorista Marivaldo Cunha, da comunidade Santa Maria do Bacuri, prestigiou a inauguração e avaliou a iniciativa de forma positiva para as comunidades. “Esse é um grande benefício paras nossas comunidades, não só Aparecida, mas para Cajueiro, Santo Antônio, Oliveira, Santa Maria, Maracaxi, entre outras. A empresa veio somar para que as comunidades tenham crescimento e para que as famílias tenham uma esperança de um futuro melhor para seus filhos, já que traz cursos de capacitação”, observou.

O artesão Pedro Lima, conhecido em Ipixuna como Pedro Pará, ficou bastante emocionado com o projeto. “É uma ação muito especial. Não tenho palavras para agradecer todos os que cooperaram com esse presente. Como o artesanato está dentro de mim e a Casa Imerys vai promover cursos na área, eu me coloco à disposição para contribuir com o repasse de conhecimento, especialmente produção de materiais que utilizam madeira, argila, gesso”, disse animado.

Essa é a terceira Casa Imerys no Pará. As outras duas unidades estão situadas em Barcarena, sede da planta de beneficiamento. "Buscamos a sustentabilidade das comunidades próximas às operações da empresa oferecendo oportunidades gratuitas de educação, saúde, qualidade de vida e cursos que incentivam a geração de renda local. A Casa confirma o comprometimento da empresa com as comunidades e é um investimento social voltado ao crescimento de todos”, destacou Juliana Carvalho, coordenadora de Comunicação & Relações com a Comunidade da mineradora.

Com cinco anos de existência no Pará, o projeto se consolida como uma das maiores iniciativas na área de responsabilidade social e é referência em sustentabilidade, sendo reconhecido com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes 2016, na categoria Ação e Cases de Natureza Socioambiental, e com o Selo Verde Chico Mendes.