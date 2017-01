O evento de reabertura é nesta 6ª feira (20) e tem entrada gratuita

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 18 de janeiro, 2017 - 18h05 - Entretenimento

Conhecida por ser um famoso ponto de encontro entre os sambistas de Belém, a Casa do Gilson reabre suas portas nesta sexta-feira (20), às 20h e vai contar com uma apresentação do violonista Diego Santos, que irá lançar seu primeiro disco durante o evento. Além dele, Biratan Porto, Paulinho Moura e Cardosinho irão colocar mais som na noite, apresentando canções do disco Terça de Cordas, com os convidados Andréa Pinheiro, Delcley Machado, Márcio Jardim, Nego Nelson, Marcos Puff e Lany Tavares.





A Casa do Gilson é palco e point para os amantes de samba em Belém desde 1987. Inúmeros artistas consagrados já se apresentaram no local, como: Paulinho da Viola, César Farias, Sivuca e Ronaldo do Bandolim. No período em que esteve fechada, a Casa do Gilson passou por uma grande reforma, realizada pelo Prêmio Funarte.

Em 2017, o estabelecimento traz novidades em sua programação. Completando 30 anos de existência, a Casa do Gilson irá oferecer shows gratuitos com os mais renomados sambistas do Estado, além de rodas de choro e muita música brasileira. Nesta sexta-feira, seu evento de reabertura está marcado para 20h, na Avenida Padre Eutíquio, 3172 e tem entrada gratuita.