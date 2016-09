FUNARTE: Obra é viabilizada pelo edital Prêmio de Programação Continuada

Tradicional reduto dos chorões de Belém, a Casa do Gilson, passa por um grande momento: uma reforma estrutural que vai garantir mais conforto aos músicos, ao público, aos funcionários e ao próprio Gilson Rodrigues, proprietário do espaço cultural que funciona dentro de sua própria residência, situada à Travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, em Belém. Aos finais de semana, ele abre as portas para os amantes do choro e do samba, mas agora está fechado para as obras. Uma programação a ser realizada em novembro vai festejar o novo ambiente. O projeto de reforma foi contemplado pelo edital Prêmio Funarte de Programação Continuada para a Música Popular 2015, da Fundação Nacional das Artes (Funarte).

A iniciativa é coordenada pelas produtoras Carla Cabral e Suanny Lopes. A reforma já está em andamento e a mudança estrutural está a cargo do arquiteto Raul Ventura Neto e do engenheiro Gabriel Ventura, ao lado da equipe de obras, que projetou novas maneiras de uso do espaço, melhor localizando o bar e a cozinha, além do local para a disposição das mesas e cadeiras, e claro, o salão para que as pessoas possam dançar à vontade.