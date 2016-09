Solidariedade: Candidato tem até sexta-feira para se inscrever no Centro Social de Nazaré

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Terminará na sexta-feira, 16, o prazo de inscrições para voluntários que irão prestar atendimento aos romeiros que buscam a Casa de Plácido durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano. Para se cadastrar, é necessário que o candidato tenha 18 anos de idade ou mais, além de apresentar os originais do Registro Geral (RG), Cadasto de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência; e os profissionais da área da saúde, os registros de seus respectivos conselhos. O atendimento aos candidatos será das 9 às 18 horas, no Centro Social de Nazaré (no entorno da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré). De acordo com a coordenação da Pastoral da Acolhida da Paróquia de Nazaré, a expectativa é que aproximadamente 900 pessoas estejam inscritas até sexta-feira.