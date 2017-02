As exposições serão abertas à visitação na sexta-feira, 17.

15 de fevereiro, 2017

A Casa das Onze Janelas, na Cidade Velha, exibirá o trabalho de dois artistas de São Paulo - Ernesto Bonato com a instalação gráfica multimídia “Maré.02” e Ulisses Boscolo, com “A sombra das mangueiras”. As exposições serão abertas à visitação, nas salas Valdir Sarubi e Gratuliano Bibas. Bonato e Boscolo, na sexta-feira, 17, participam de uma mesa redonda com a participação do artista plástico paraense Armando Sobral.

A instalação gráfica de Ernesto Bonato propõe a interação entre xilogravuras de grandes dimensões, fotografia, vídeo e música em torno da imagem da água. A exposição já foi exibida no Museu de Arte Contemporânea de Campinas com o apoio do Programa de incentivo à Cultura do Estado de São Paulo em 2016. A versão trazida para o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas visa criar uma relação direta entre o rio que domina a paisagem circundante e a construção de pedra que encerra a obra.

Além do claro viés ambiental e existencial, a instalação “Maré.02” busca ampliar a apreciação e reflexão sobre a gravura contemporânea, estabelecendo um diálogo entre tecnologias modernas e tradicionais e linguagens artísticas. A criação sonora do Âmago Trio, formado pelos músicos Raul Rodrigues, Vinícius Bastos Gomes e Pedro Destro, foi concebida especialmente para a instalação, que também abriga o vídeo Hymnos, de Ernesto Bonato em parceria com Vinícius Cruz. O projeto Maré vem sendo desenvolvido desde 2011 a partir de uma residência artística que Ernesto Bonato realizou na Universidade de Campinas, envolvendo estudantes e artistas parceiros.

Ernesto Bonato, graduado e mestre pela ECA–USP, é pintor, desenhista, gravurista, fotógrafo e trabalha com instalação e intervenção urbana. Ele já se apresentou em mais de 190 exposições individuais e coletivas no Brasil e em 28 países e já foi agraciado com o Prêmio Unesco, no 14º Salão Nacional. Ele participou da criação de projetos coletivos como o “Projeto Lambe-Lambe”, “Trilingue ABC: Gráfica atual”, “L´Art Roman vu du Brésil, entre outros. Em Campinas, cidade na qual reside, participou do Programa de artista residente na Universidade Estadual de Campinas.