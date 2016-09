Live cinema Produção audiovisual executa ao vivo imagens e sons com recursos experimentais

Em 05 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Estão abertas as inscrições para a oficina “Cinema aos vivos: experiência em Live Cinema”, que será ministrada na Casa das Artes, espaço da Fundação Cultural do Pará. A programação é promovida por iniciativa do Núcleo de Produção Digital do Pará e ocorre nos dias 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 deste mês, sempre no hora´rio des 15h às 20h. A inscrição na atividade – que deve ser feita por preenchimento de formulário até o dia 7 de setembro no portal da FCP – custa uma taxa de R$ 20.

O curso será ministrado pelo cineasta Mateus Moura e o artista visual VJ Lobinho. O “Live Cinema” é um termo dado à vertente de produção audiovisual que se propõe à execução ao vivo de imagens e sons com recursos experimentais e programas de manipulação.