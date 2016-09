A programação terá início às 19 horas, com entrada franca

Por: Redação ORM News com informações da Fundação Cultural do Pará

Em 12 de setembro, 2016 - 10h07 - Cinema

A Fundação Cultural do Pará (FCP) por meio do Laboratório de Produção Digital exibe nesta segunda-feira, 12, na Casa das Artes no Cineclube Alexandrino Moreira, três curtas metragens de produção paraense: “Cine Ideal”, “Mestres Praianos do Carimbó de Maiandeua” e “Garimpo Tocantizinho”. A programação terá início às 19 horas, com entrada franca.

Em “Cine Ideal”, de direção de Ricardo Tavares D’ Almeida, é possível conhecer a história de um cinema de rua que não existe mais, porém, que se mantém vivo na memória dos pioneiros que construíram Rondon do Pará. Criado a partir de narrativas orais dos antigos moradores e ex-funcionários, projetadas em ilustrações, resulta em um diálogo entre as linguagens verbais e gráficas.

“Mestres Praianos do Carimbó de Maiandeua”, de direção de Artur Arias Dutra, vivencia a música, o cotidiano e raízes dos Mestres, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Já “Garimpo Tocantizinho”, de direção de André dos Santos, mostra alguns garimpeiros quebrando o silêncio e falando sobre suas vidas na busca pelo outro. As dificuldades que se apresentam para os que trilham este caminho são semelhantes às de décadas atrás. O diretor fez questão de acompanhar e vivenciar a rotina dos garimpeiros de perto.

Serviço – Cineclube Alexandrino Moreira exibe “Cine Ideal”, “Mestres Praianos do Carimbó de Maiandeua” e “Garimpo Tocantizinho”, nesta segunda-feira, 12, a partir das 19 horas. Entrada franca.