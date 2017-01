Deputado diz terá lavagem de roupa suja com o atual presidente e que está disposto a ajudar

SÃO PAULO Gazeta Press

09 de janeiro, 2017 - Esporte

Andrés Sanchez segue firme como a figura política de maior influência do Corinthians. Preocupado com o desenrolar das notícias que rodeiam o clube desde o segundo semestre do ano passado, com trocas de treinadores, eliminações e a ausência na Copa Libertadores da América, ele prometeu cobrar o presidente Roberto de Andrade em uma reunião marcada para esta segunda-feira. Negando ser a favor de um impeachment, ele não descartou a possibilidade do mandatário deixar o cargo.

“Depende do presidente (se licenciar). Eu vou falar com ele amanhã (hoje), preciso falar um monte de coisas que vejo e sinto. Vamos juntar o máximo de pessoas para resgatar o Corinthians e sair desse noticiário pejorativo”, disse o ex-presidente do Timão à Rádio Transamérica.

