Entre as novidades estão papel com marca d’água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas

Por: Extra

Em 28 de dezembro, 2016 - 08h41 - Brasil

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terá um novo visual a partir de 2 de janeiro. As mudanças valerão para documentos expedidos a partir de 2017. O condutor que tem a versão atual não precisará fazer a troca, pois esta será reconhecida até o fim de sua validade ou até que o interessado peça alterações de dados.

Entre as novidades, estão papel com marca d’água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas, além de mais elementos em relevo entre os itens de controle de segurança. A nova CNH terá, ainda, duas sequências numéricas de identificação — o Registro Nacional e o número do espelho da CNH — e uma de identificação estadual, o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).