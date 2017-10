Com centenas de ex-votos os carros dos milagres chegam ao seu destino levando a gratidão do romeiro

Em 08 de outubro, 2017 - 09h00 - Círio

Um dos principais ícones da procissão do Círio de Nazaré já chegou a praça santuário. Os 13 carros de promessas percorreram aproximadamente 4 km até o destino final. Durante o trajeto, os carros foram homenageados pelos devotos e promessseiros. Ao todo são 13 carros de promessas: carro de Plácido, a Barca dos Escoteiros, a Barca Nova, o Cesto de Promessas, a Barca com Velas, a Barca Portuguesa, a Barca com Remos, o carro Dom Fuas, os quatro carros dos Anjos e o Sagrada Família, que a partir deste ano substitui o carro da Santíssima Trindade.

O primeiro carro de promessa a ser inserido no Círio de Nazaré lembra o milagre acontecido em 1182 com Dom Fuas Roupinho, fidalgo português, que esteve prestes a despencar em um abismo com seu cavalo. Ele recorreu a Nossa Senhora de Nazaré e foi salvo. E foi a Rainha de Portugal, Dona Maria I, que ordenou a inserção deste carro na grande procissão, em 1805.



Os carros dos milagres carregam crianças vestidas de anjos e os ex-votos (voto ou promessa realizada) é o cumprimento de uma promessa dado pelo fiel como agradecimento de uma graça alcançada.