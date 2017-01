Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Polícia

Da Redação

Um rapaz de 18 anos foi assassinado a tiros anteontem à noite no bairro do Guamá, em Belém. Luiz Silva Ferreira estava próximo à sua residência quando os atiradores chegaram em um carro prata. De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia, o crime teve características de execução. A motivação do homicídio está sendo investigada pelas autoridades.