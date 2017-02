Homem tentou fugir, mas os dois assassinos desceram do carro e disparam pelo menos três vezes

Mais um crime com caracterísitcas de execução ocorreu na tarde desta terça-feira (14), no bairro do Barreiro, em Belém. Marcelo Lima Benjamin, 28 anos, também conhecido como “Macaquinho” foi executado com três tiros por homens ainda não identificados.

De acordo com a Polícia Militar, Marcelo morava nas proximidades do local onde o crime ocorreu. Na tarde de hoje, ele saiu de casa em sua motocicleta e parou na passagem São Benedito para falar com alguns conhecidos, quando um carro prata se aproximou. Marcelo abandonou a moto e fugiu correndo, mas os dois homens desceram do carro e disparam duas vezes contra a vítima. Mesmo baleado, Marcelo continuou fugindo de seus executores, mas foi atingido pela terceira vez e morreu no local, próximo a um campo de futebol na passagem São Benedito, rua que dá acesso ao conjunto Paraíso dos Pássaros. Após confirmar a morte do homem, os assassinos voltaram ao carro e fugiram.

O pai da vítima esteve no local do crime e informou à polícia que Marcelo Benjamin tinha cumprido pena e estava há pouco tempo em liberdade, mas não disse por qual crime ele tinha sido preso. Ainda de acordo com o pai, Marcelo recebeu uma ligação poucos minutos antes de sair de casa. Não se sabe se foi a ligação que fez ele ir até o local onde foi assassinado ou se tudo não passou de uma coincidência. A Divisão de Homicídios esteve no local para dar início às investigações, mas até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado.