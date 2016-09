Atualmente morando em Miami, a aniversariante do dia volta e meia vem ao Brasil para cumprir sua agenda profissional

Por: Época

Em 16 de setembro, 2016 - 08h23 - Celebridades

Carolina Dieckmann completa 38 anos nesta sexta-feira (16). Em ótima forma, ela diz estar preparada para a chegada dos 40 e afirma não se importar muito com a chegada da idade. "Não penso muito nisso, ainda não sinto a idade", diz.

Atualmente morando em Miami, a aniversariante do dia volta e meia vem ao Brasil para cumprir sua agenda profissional. Nesta semana mesmo, deu rasante no Rio e em São Paulo para lançar seu novo filme, O Silêncio do Céu. Entre uma sessão e outra do longa-metragem, ela bateu um papo com a coluna e fez um balanço dos seus 38 anos.

"Adoro a minha vida! Tenho saúde e sinto que amadurecer tem tantos lados positivos, que acho bobagem se preocupar com qualquer outra coisa. Tento sempre ver o lado bom e, nesse caso, tem sido ótimo", afirma a bela.

Mas, embora seja festeira, a atriz não está nada animada para comemorar a nova primavera. Assim como todo o país, ela foi pega de surpresa e está triste com a morte de Domingos Montagner, com quem contracenou na novela Joia Rara, em 2013.

Em sua conta no Instagram, a atriz prestou uma homenagem ao amigo. "Só momentos lindos com você...só coisas boas. Vou te levar para sempre, em alegria, sorrisos e muito amor. Bom voo, parceiro", postou ela.