Jovem conta para Apolo que o pai morreu

Em 17 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Carol (Bruna Griphao), finalmente, vai contar a alguém que o pai morreu, em “Haja coração” (Globo/Tv Liberal). Ela escolhe desabafar com Apolo (Malvino Salvador) que, sensibilizado, decide adotar a jovem e seus irmãos, Nicolas (Henry Fiuka) e Bia (Melissa Nóbrega). O ex de Tancinha (Mariana Ximenes) procura um advogado, mas antes que ele consiga a guarda das crianças, uma professora de Carol desconfia do sumiço de Afonso (Mario Hermeto), faz uma denúncia e os três vão para um abrigo.

