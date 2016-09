Estudante diz que Afonso está viajando, e o piloto decide tomar conta dela e dos irmãos

Em 03 de setembro, 2016 - 17h56 - Novelas

Depois de ajudar Carol (Bruna Griphao) a tirar Bia (Melissa Nóbrega) do hospital, Apolo (Malvino Salvador) faz questão de saber por que Afonso (Mario Hermeto) não deu assistência aos filhos. Para isso, ele vai até a casa dos vizinhos e exige uma conversa de homem para homem.

A estudante desvia o assunto e faz de tudo para evitar que ele entre no imóvel da família, já que tenta, a todo custo, esconder a morte do pai. Apolo, no entanto, insiste, entra na casa e estranha. “Ué, não tem ninguém? [...] Que que tá acontecendo, Carol? Onde que tá o Afonso?”, questiona.

Sem saber como sair dessa, a estudante diz que o pai está fazendo uma viagem para se tratar. Apesar de não concordar com a ideia das crianças terem ficados sozinhas, o irmão de Adônis (José Loreto) decide tomar conta dos três. “Enquanto ele não volta, o responsável por vocês nessa casa sou eu, entendido?”, avisa Apolo, que prepara comida e deixa claro que vai cuidar dos pequenos.

Será que as crianças vão conseguir esconder toda a verdade sobre Afonso? Não perca a cenas que está prevista para ir ao ar a partir deste sábado, 3/9.