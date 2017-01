Advogada está disposta a desmascarar o homem que a enganou

Por: Gshow

Em 17 de janeiro, 2017 - 12h54 - Novelas

Depois de perceber que as juras de amor de César (Rafael Cardoso) sempre foram falsas, Carol (Maria Joana) está disposta a se vingar do vilão e colocá-lo em seu devido lugar - ao que tudo indica, a cadeia. "Agora todo mundo vai saber quem é você. Em cada detalhezinho sórdido", planeja a morena, enquanto espalha câmeras pelo quarto do executivo na pousada Marseille. Será que vai dar certo?

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta terça-feira, 17/1.