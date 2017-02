Vilão acredita que a filha de Ana Clara é sua parceira e a única pessoa que o ama de verdade

Por: Gshow

Em 09 de fevereiro, 2017 - 09h09 - Novelas

Carol (Maria Joana) caiu em si, sacou quem realmente é César (Rafael Cardoso) e está juntando cada vez mais provas contra o maior vilão de Arraial do Sol Nascente. Depois de ser praticamente obrigada a advogar a favor do neto de Sinhá (Laura Cardoso), ela usa isso em seu plano e faz o pai de sua filha confessar todos os seus crimes. "Eu sei o que você deixou que eu soubesse e não é sobre isso que você quer a minha opinião. Ou você me conta tudo ou eu não vou ter como te ajudar", pressiona a filha de Ana Clara (Silvia Bandeira).

E diante de uma sedutora Carol, o ex-executivo da Arraial Pescados acaba confessando todos os seus crimes, acreditando que ela é sua grande parceira. "Você me ama, né?", certifica-se ele antes de falar da morte de Massao (Marcos Tumura) , do assassinato de João Amaro (Rafael Zulu), da falsificação da assinatura de Alice (Giovanna Antonelli) e por aí vai... O que César nem imagina é que sua "comparsa" está filmando tudo com uma câmera escondida em seu quarto na pousada.

Carol agora tem uma bela bomba nas mãos! Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quinta-feira, 9/2.