A advogada ouve conversa do vilão com Mocinha e fica arrasada

Por: Gshow

Em 06 de janeiro, 2017 - 10h52 - Novelas

A vida não está nada fácil para Carol (Maria Joana). Grávida de César (Rafael Cardoso), ela acaba parando no lugar certo, na hora certa. Ou seria errada?! Escondida no banheiro do quarto do vilão, a advogada ouve uma conversa reveladora. Quando Mocinha (Nívea Maria) pressiona o sobrinho sobre jeito com que ele olha para Alice (Giovanna Antonelli), César abre o coração: "O fato é que eu amo a Alice, tia! Amo loucamente! E tô me rasgando por dentro porque ela não quer saber de mim. Eu amo e não sou amado".

A irmã de Dona Sinhá (Laura Cardoso) ainda tenta questionar o executivo sobre Carol - que está ouvindo TU-DO, sem que os dois saibam -, e ele responde: "Eu não gosto dela!". Ai, essa doeu no coração da filha de Ana Clara (Silvia Bandeira)!

Será que Carol vai querer se vingar por ser rejeitada? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta sexta-feira (06). Saiba mais sobre o capítulo e veja o resumo da novela.