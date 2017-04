Atriz está grávida de seu primeiro filho e mostrou no instagram foto exibindo o barrigão na praia só de biquíni. Fãs foram só elogios.

Em 22 de abril, 2017 - 06h00 - Gata do Dia

Grávida de seu primeiro filho, Carol Castro aproveitou a véspera de feriado para exibir o barrigão na praia. De biquíni, a atriz posou para um clique compartilhado no Instagram e escreveu: “Vida dentro da vida”. Carol está na 23ª semana de gestação, o que correponde a seis meses, de uma menina, que se chamará Nina.

Nos comentários, os fãs foram só elogios: “Perfeita”, “Pura Luz”. O bebê é fruto do relacionamento de Carol com o violinista Felipe Prazeres, que inclusive tocou na cerimônia do antigo casamento da amada.

