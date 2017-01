Atriz ainda não sabe o sexo bebê

Por: Extra

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h25 - Celebridades

Grávida de dois meses e meio do primeiro filho, Carol Castro admitiu que foi pega de surpresa ao descobrir que será mamãe. Em entrevista à revista "Caras" desta semana, a atriz de 32 anos falou pela primeira vez sobre o assunto - revelado em primeira mão pelo EXTRA na semana passada.

"Minha reação foi a de um sustinho. Sempre tive vontade de ser mãe, gosto de criança e já não queria adiar tanto, mas não estava planejando para agora", contou.

O bebê é fruto do namoro dela com o violinista Felipe Prazeres, de 40 anos. "Eu e o Felipe descobrimos juntos, ele comprou o exame. Já havíamos comentado sobre o assunto, mas tomávamos cuidados. Então, ficou claro que era para acontecer. Está sendo uma alegria, ele é um companheiro. Estamos plenos e felizes", diz a atriz.

Carol contou ainda que já sente enjoos e o corpo sendo transformado por conta da gestação. "Existe um sentimento de plenitude, uma alegria por uma nova vida, por um coraçãozinho batendo dentro de mim. Isso é mágico. Não sei se o psicológico influencia, mas depois que confirmei a gravidez, comecei a sentir enjoos e sono, além de uma transformação enorme no corpo. Já percebo a cintura diferente, o quadril um pouco mais largo e a barriguinha aparecendo".



A atriz ainda não sabe o sexo do bebê nem decidiu se ela e o namorado vão morar juntos. "Ser mãe é o ápice feminino, sinto um turbilhão de emoções. Acho que vou sentir mais o impacto na hora do parto ou quando estiver com o bebê no colo, amamentando. Essa criança vai me trazer mais maturidade, vou me sentir uma mulher completa".