A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz se apresenta em concerto com a participação da cantora Nanna Reis

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 20 de fevereiro, 2017 - 23h15 - Shows

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresenta nesta quinta-feira (23) o concerto "Carnaval Sinfônico". No programa, músicas de compositores europeus como “Carnaval Romano”, de Hector Berlioz; “Abertura Carnaval”, de Antonin Dvorak; “O Boi no Telhado” de Darius Milhaud; Sinfonietta Seconda - Carnevale, de Ernani Aguiar; e “Folia” e “Casa da Viúva Costa”, do paraense Waldemar Henrique.

A entrada é franca, com distribuição de ingressos na bilheteria do teatro, a partir das 9h no dia do evento. O concerto é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Nanna Reis vai interpretar as canções de “Waldeco”, como ela chama o maestro Waldemar Henrique, que também comemora aniversário este mês e será homenageado no espetáculo. Ela é cantora de música popular, mas tem formação erudita, e por isso o concerto será mais descontraído. Esta não é a primeira vez que ela se apresenta junto à OSTP. Em 2015, também cantou como solista no concerto de carnaval da casa e em 2014, cantou ao lado da Amazônia Jazz Band.

“É um presente, uma experiência muito legal, que forma minha personalidade vocal, meu timbre para músicas desconhecidas. Como não costumo cantar sempre, é uma responsabilidade maior, e também por não serem os clássicos como Uirapuru. Essas são especiais, tem que estudar partitura, o arranjo. Não terá a sobriedade de um concerto; é carnaval, será mais divertido”, comenta Nanna Reis.

Serviço

Concerto "Carnaval Sinfônico", da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP)

Data: Quinta-feira (23/02), às 20h

Local: Theatro da Paz - Rua da Paz, s/n (Praça da República /Reduto - Belém)

Entrada gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria do Teatro, a partir das 9h do dia 23

Informações: 3223-3130