De acordo com o Inmet, feriado deve ter até temporais

Por: O Liberal

Em 18 de fevereiro, 2017 - 08h56 - Pará

Deve ser chuvoso o tempo durante o Carnaval, no Pará, com níveis elevados de precipitação. Chuvas fracas devem se alternar com pancadas de chuvas, algumas vezes de forte intensidade, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém, que monitora o sistema, planeja para a próxima quarta-feira, 22, informações mais precisas sobre o clima no período das festas.

“Depende da atividade da Zona de Convergência Intertropical e outros fenômenos de alto nível, como o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis e a Alta da Bolívia, mas 70% do clima serão regidos pela Zona de Convergência Intertropical, que é uma faixa de nuvens que se forma em cinturão, envolvendo o planeta Terra, trazendo chuvas pesadas, condições de tempo com muitas nuvens e chuvas frequentes, inclusive com raios e trovoadas”, explicou o coordenador do Inmet, Raimundo Abreu de Souza. “Por isso ela é monitorada”.

Abreu acrescentou que a dúvida é se o Carnaval será mais ou menos chuvoso: “Porque chuva terá, todos os dias, ou pela tarde ou pela noite”, avisou. A tendência é que haja chuva principalmente na região litorânea, abrangendo os municípios de Marudá, Curuçá, Marapanim, Vigia e Salinópolis e outros municípios dos arredores. “Neles deve predominar, na maioria dos dias, céu encoberto a nublado, com chuvas e poucas horas de sol em todos os dias”, afirmou.

Ainda segundo o meteorologista, na Região Metropolitana de Belém, incluindo Mosqueiro, Outeiro e municípios próximos, as chuvas também devem acontecer notadamente no período da tarde e da noite e possivelmente as manhãs devem apresentar sol entre nuvens. Abreu garante que não haverá chuvas no início do dia.

“No final de semana, até a quarta-feira, 22, vamos fazer a previsão com cinco dias de antecedência. A previsão mais provável indica condições para acumulados expressivos de precipitação em grande parte da faixa litorânea na região nordeste do Pará. Os modelos de previsão numérica de tempo do Inmet indicam que a posição do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis deve adentrar o continente na costa do Nordeste do Brasil, principalmente a partir do próximo domingo”, previu.

Essa diferença no posicionamento reflete diretamente nos volumes de chuva previstos pelos modelos. “A Zona de Convergência Intertropical está posicionada no Atlântico em duas bandas de nuvens, o que implica também em chuvas no Estado do Pará”, reiterou.